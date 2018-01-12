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Российское кино в 2017 году побило рекорды кассовых сборов и посещаемости
Российский кинематограф в прошлом году вышел на более качественный уровень, о чем свидетельствуют 13 млрд. рублей кассовых сборов от отечественных кинопремьер. Каждый четвертый билет, проданный в кинотеатрах страны, приобретался на сеансы фильмов российского производства.

Российское кино в 2017 году побило рекорды кассовых сборов и посещаемости


Фонд кино опубликовал документ, подтверждающий достижения российского кинематографа. По итогам 2017 года, отечественные киноленты просмотрели более 55 млн. человек, что почти на 20 млн. превышает показатель позапрошлого года. Помимо рекордных 13 миллиардов рублей финансовых доходов от кинопроката, впервые с 2010 года фильмами, произведенными в России, преодолена отметка в 20% от общих доходов прокатов фильмов, что показывает увеличивающийся интерес кинолюбителей к продукции российских киноконцернов. Среди топ-десятки кассовых кинолент - "Движение вверх", "Притяжение" и "Последний богатырь".

Эксперты обращают внимание, что в новогодние каникулы более 60% зрителей предпочитают просмотр российских киноновинок.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 06:00
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