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Google опубликовала список уязвимых хромбуков
В Google рассказали об уязвимых для хакеров ультрабуках. Устройства на Chrome ОС оказались подвержены взлому при помощи алгоритма Meltdown. Это затрагивает все девайсы, помимо тех, у которых строка информации о процессоре «CVE-2017-5754 mitigations (KPTI) on M63» содержит значения Yes либо Not needed.

Google опубликовала список уязвимых хромбуков


Хромбуки со значением параметра No не смогут противостоять воздействию зловреда. Специально для них разработчики выпустили обновление, которое в скором времени будет разослано на ПК с этой операционной системой. При условии наличия в строке значения EoL рассчитывать на получение дополнения для системы безопасности не стоит. Фактически последний параметр содержат устройства, для которых прекращается поддержка.

Уязвимость Meltdown касается устройства, оснащенных процессорами Intel. Чипы с установленной Linux модификации 3.18 и 4.4 защищены от указанного механизма взлома. Сотрудники Google Project Zero отметили, что имеются 2 алгоритма воздействия на процессоры: Meltdown («Крах»), а также Spectre («Призрак»). Они позволяют получить пароли и зашифрованные данные из хромбуков.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:31
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