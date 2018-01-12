Google опубликовала список уязвимых хромбуков
В Google рассказали об уязвимых для хакеров ультрабуках. Устройства на Chrome ОС оказались подвержены взлому при помощи алгоритма Meltdown. Это затрагивает все девайсы, помимо тех, у которых строка информации о процессоре «CVE-2017-5754 mitigations (KPTI) on M63» содержит значения Yes либо Not needed.
Хромбуки со значением параметра No не смогут противостоять воздействию зловреда. Специально для них разработчики выпустили обновление, которое в скором времени будет разослано на ПК с этой операционной системой. При условии наличия в строке значения EoL рассчитывать на получение дополнения для системы безопасности не стоит. Фактически последний параметр содержат устройства, для которых прекращается поддержка.
Уязвимость Meltdown касается устройства, оснащенных процессорами Intel. Чипы с установленной Linux модификации 3.18 и 4.4 защищены от указанного механизма взлома. Сотрудники Google Project Zero отметили, что имеются 2 алгоритма воздействия на процессоры: Meltdown («Крах»), а также Spectre («Призрак»). Они позволяют получить пароли и зашифрованные данные из хромбуков.
Хромбуки со значением параметра No не смогут противостоять воздействию зловреда. Специально для них разработчики выпустили обновление, которое в скором времени будет разослано на ПК с этой операционной системой. При условии наличия в строке значения EoL рассчитывать на получение дополнения для системы безопасности не стоит. Фактически последний параметр содержат устройства, для которых прекращается поддержка.
Уязвимость Meltdown касается устройства, оснащенных процессорами Intel. Чипы с установленной Linux модификации 3.18 и 4.4 защищены от указанного механизма взлома. Сотрудники Google Project Zero отметили, что имеются 2 алгоритма воздействия на процессоры: Meltdown («Крах»), а также Spectre («Призрак»). Они позволяют получить пароли и зашифрованные данные из хромбуков.
Автор: Валерий Антонов