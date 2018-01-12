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Браузеры Edge и Internet Explorer от Microsoft вернули часть потерянных пользователей
Браузеры компании Microsoft смогли возвратить себе часть утраченных пользователей. Как стало известно, в конце прошлого года программы для работы в интернете Edge и Internet Explorer нарастили свою долю на рынке на 0,7%, что позволило войти в 2018 год с показателем в 17%.

Браузеры Edge и Internet Explorer от Microsoft вернули часть потерянных пользователей


В соответствии со сведениями аналитиков, за первое полугодие 2017-го ПК с Windows 10 работали через предустановленный браузер только в 20% случаев, после чего возник спад. В декабре отметился рост показателя, однако большая экспертов посчитали это случайным значением. Отмечается, что для возвращения IE+Edge к предыдущему высокому показателю потребуется достаточно длительный период. Активное падение числа пользователей началось порядка 1,5 лет назад после принудительного перевода пользователей на новейшую версию IE или Edge.

Браузер Firefox не так давно был проведен через ряд модификаций. Из-за применения новой методологии Net Applications за прошлый год он лишился порядка 3,5% пользователей. Наибольший прирост отмечается среди пользователей Chrome. С этим браузером активно взаимодействуют 60,6% аудитории.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 03:31
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