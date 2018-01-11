McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT
Sport Pack - такой набор опций приготовил McLaren Automotive для своей модели 570GT. Карбон-керамические тормоза, стеклянная крыша, с изменяющейся по желанию водителя степенью тонировки, а также обновленный экстерьер ждут покупателей усовершенствованного спорткара.
Спортивный автомобиль 570GT задумывался автоконцерном McLaren, как более комфортная версия старшей модели 570S, обладающая мягкой подвеской, электрогидравлической системой рулевого управления с уменьшенным передаточным соотношением. С предлагаемым пакетом Sport Pack младшая модель догонит по своим характеристикам старшую, стоимость хардкорового набора опций составит 4900 фунтов (примерно 380 тыс. рублей по текущему курсу).
Под крышкой капота спорткара 570GT спрятан силовой агрегат с двумя турбинами, мощностью в 570 л.с. и объемом 3,8 литра, благодаря чему данная модель за 3,4 с. разгоняется до ста километров в час и имеет скоростной максимум в 328 км/ч. За переключение передач отвечает 7-ступенчатая РКПП с двойным сцеплением.
Спортивный автомобиль 570GT задумывался автоконцерном McLaren, как более комфортная версия старшей модели 570S, обладающая мягкой подвеской, электрогидравлической системой рулевого управления с уменьшенным передаточным соотношением. С предлагаемым пакетом Sport Pack младшая модель догонит по своим характеристикам старшую, стоимость хардкорового набора опций составит 4900 фунтов (примерно 380 тыс. рублей по текущему курсу).
Под крышкой капота спорткара 570GT спрятан силовой агрегат с двумя турбинами, мощностью в 570 л.с. и объемом 3,8 литра, благодаря чему данная модель за 3,4 с. разгоняется до ста километров в час и имеет скоростной максимум в 328 км/ч. За переключение передач отвечает 7-ступенчатая РКПП с двойным сцеплением.
Автор: Артемов Сергей