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Российскому Фонду кино поручили увеличить сборы за рубежом от показа отечественных фильмов
Российским фильмам необходимо собирать больше иностранных зрителей, речь идёт о лентах, которые изначально могут привлечь максимальное количество зрителей в широком прокате за рубежом. Доля российского кино в посещаемости кинотеатров составила 2,56%.

Российскому Фонду кино поручили увеличить сборы за рубежом от показа отечественных фильмов

Руководство Фонда кино будет отвечать за коммерческий успех проката отечественных кинолент, демонстрируемых за границей. Речь идет о наращивании денежных сборов в борьбе за иностранную аудиторию. Андрей Малышев, исполнительный директор организации, сообщил в массмедиа, что начиная с нынешнего года Фонд добавит в ведущие показатели эффективности число зрителей, посмотревших российские картины за рубежом. До сих пор учёт вёлся лишь по аудитории в отечественных кинотеатрах. Структура намерена тратить часть полученного госфинансирования на рекламные кампании, организуемые за пределами РФ.

Малышев уточнил, что анализ мировой практики показывает, что картины окупаются за счёт зарубежного, а не только внутреннего проката. Чтобы окупались затраты на производство фильмов, им необходимо больше зарабатывать на прокате за границей, добавил чиновник. Ранее фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» не был удостоен престижной премии «Золотой глобус».
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:30
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