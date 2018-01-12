Дональд Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС при помощи референдума
Польша может начать референдум для обсуждения вопроса относительно выхода из состава Евросоюза. Соответствующее заявление сделал Дональд Туск, глава ЕС. Согласно его словам, правящая в стране партия видит преимущества от присутствия в составе объединения исключительно в качестве получения средств, а общий рынок, гарантия безопасности и правовой режим не используются.
Политик пояснил, что на сегодня Варшава продолжает получать финансирование и лишь поэтому остается в составе Еросоюза.
«Я очень легко могу представить ситуацию, при которой Польша войдет в список государств, вкладывающих средства, после этого польское правительство примет решение спросить граждан о присутствии в составе ЕС. А после этого власти приложат максимальные усилия для убеждения поляков в необходимости отказаться от членства», — сообщил Туск.
При этом он подчеркнул, что в Брюсселе выражают надежду на продление отношений с Польшей, однако веры в их крепость уже не верят. Еврокомиссия на протяжении 2-х лет порицает судебную реформу Варшавы. В ЕК уверены, 13 утвержденных законов являются пунктами с нарушением принципов верховенства права, а также обеспечивают политикам власть над судебной ветвью.
Отметим, что в декабре ЕК инициировала процедуру, способную привести к лишению Польши права голосования в Совете Евросоюза. Мотивом стала статья 7 соглашение стран-участников. Обсуждение соответствующего решения Еврокомиссии может провести в феврале. Как отмечает еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, ЕК может ограничить доступ к бюджетным объединения по причине несоблюдения принципа верховенства права.
Политик пояснил, что на сегодня Варшава продолжает получать финансирование и лишь поэтому остается в составе Еросоюза.
«Я очень легко могу представить ситуацию, при которой Польша войдет в список государств, вкладывающих средства, после этого польское правительство примет решение спросить граждан о присутствии в составе ЕС. А после этого власти приложат максимальные усилия для убеждения поляков в необходимости отказаться от членства», — сообщил Туск.
При этом он подчеркнул, что в Брюсселе выражают надежду на продление отношений с Польшей, однако веры в их крепость уже не верят. Еврокомиссия на протяжении 2-х лет порицает судебную реформу Варшавы. В ЕК уверены, 13 утвержденных законов являются пунктами с нарушением принципов верховенства права, а также обеспечивают политикам власть над судебной ветвью.
Отметим, что в декабре ЕК инициировала процедуру, способную привести к лишению Польши права голосования в Совете Евросоюза. Мотивом стала статья 7 соглашение стран-участников. Обсуждение соответствующего решения Еврокомиссии может провести в феврале. Как отмечает еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, ЕК может ограничить доступ к бюджетным объединения по причине несоблюдения принципа верховенства права.
Автор: Валерий Антонов