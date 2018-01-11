Решением суда духовные братья "бога Кузи" освобождены от ответственности за сектантство
Пресненский суд Москвы прекратил дело в отношении пяти последователей "бога Кузи", так как закончился предельный срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Духовные братья не будут наказаны за активное участие в формировании религиозной секты.
Также прекращено дело, предусматривающее ответственность за организацию некоммерческой структуры, нарушающей права людей и посягающую на личность.
Как сообщалось ранее, в московской прокуратуре утвердили обвинительные приговоры "богу Кузе" и его сообщникам за мошенничество и за образование псевдорелигиозной секты, в которой сторонники веры подвергались различным телесным наказаниям и издевательствам.
Также прекращено дело, предусматривающее ответственность за организацию некоммерческой структуры, нарушающей права людей и посягающую на личность.
Как сообщалось ранее, в московской прокуратуре утвердили обвинительные приговоры "богу Кузе" и его сообщникам за мошенничество и за образование псевдорелигиозной секты, в которой сторонники веры подвергались различным телесным наказаниям и издевательствам.
Автор: Артемов Сергей