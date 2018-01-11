Эксперты: Самой пунктуальной авиакомпанией мира является латвийская AirBaltic
Эксперты установили самых пунктуальных авиаперевозчиков мира. Cогласно расчётов британской компании OAG, им стала латвийская airBaltic с 90,01% выполненных в срок рейсами.
В ТОП-3 включены Hong Kong Airlines (88,83%) и компания Hawaiian Airlines (87,24%). Следом отмечены по точности соблюдения графиков Copa Airlines с 86,39% и австралийская компания Qantas Airways с 86,18%. Далее в списке указаны: Japan Airlines (85,27%), Vueling Airlines (85,25%) из Испании, Jetstar Asia (85,08%) из Сингапура. Японский перевозчик Skymark Airlines (85%) находится на девятой позиции. Десятку лидеров замыкает Aer Lingus из Ирландии (84,46%). Расчеты были осуществлены по данным авиакомпаний, входящих в число 250 самых крупных в мире и выполняющих на протяжении года более 30 тыс. полётов.
В 2016 году лидирующими в ТОП-20 компаниями, выполнивших максимальное количество заявленных рейсов, стали два японских перевозчика: All Nippon Airways и Japan Airlines (83,81%), отмечена и Delta Air Lines из США (82,76%).
В ТОП-3 включены Hong Kong Airlines (88,83%) и компания Hawaiian Airlines (87,24%). Следом отмечены по точности соблюдения графиков Copa Airlines с 86,39% и австралийская компания Qantas Airways с 86,18%. Далее в списке указаны: Japan Airlines (85,27%), Vueling Airlines (85,25%) из Испании, Jetstar Asia (85,08%) из Сингапура. Японский перевозчик Skymark Airlines (85%) находится на девятой позиции. Десятку лидеров замыкает Aer Lingus из Ирландии (84,46%). Расчеты были осуществлены по данным авиакомпаний, входящих в число 250 самых крупных в мире и выполняющих на протяжении года более 30 тыс. полётов.
В 2016 году лидирующими в ТОП-20 компаниями, выполнивших максимальное количество заявленных рейсов, стали два японских перевозчика: All Nippon Airways и Japan Airlines (83,81%), отмечена и Delta Air Lines из США (82,76%).
Автор: Семен Зайцев