Ford может показать возрожденный Mustang Bullitt на автосалоне в Детройте
Ford может привезти на автошоу в Детройт модель Mustang Bullitt. Показ транспортного средства могут приурочить к 50-летию выпуска картины 1968 года «Bullitt» со Стивом МакКуином, отмечает Automotive News.
Как стало известно, модель Bullitt может быть выставлена на торги площадки Barrett-Jackson в Скоттсдейле. Там Ford намерена реализовать «особый Ford Mustang», а выручку направить школе Boys Republic, которую в 1946 году окончил Маккуин. На сайте аукциона можно увидеть черно-белое фото с одним из Mustang GT 390s McQueen, которые появились в фильме и стали основой для более современной версии модели.
Вопросы относительно новинки от Ford так или иначе всплывали на протяжении года, после того как энтузиаст заметил эскиз на фоне видео с Дуэйном Джонсоном. Автокомпания не подтвердила никаких данных относительно презентации Mustang. Возрожденный Bullitt, вероятно, получит окраску Highland Green и значок, которые присутствовали на моделях в киноленте.
Как стало известно, модель Bullitt может быть выставлена на торги площадки Barrett-Jackson в Скоттсдейле. Там Ford намерена реализовать «особый Ford Mustang», а выручку направить школе Boys Republic, которую в 1946 году окончил Маккуин. На сайте аукциона можно увидеть черно-белое фото с одним из Mustang GT 390s McQueen, которые появились в фильме и стали основой для более современной версии модели.
Вопросы относительно новинки от Ford так или иначе всплывали на протяжении года, после того как энтузиаст заметил эскиз на фоне видео с Дуэйном Джонсоном. Автокомпания не подтвердила никаких данных относительно презентации Mustang. Возрожденный Bullitt, вероятно, получит окраску Highland Green и значок, которые присутствовали на моделях в киноленте.
Автор: Валерий Антонов