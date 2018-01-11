В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
В Туркмении автомобили с расцветкой, отличной от белой, забирают на штрафстоянки. С января текущего года в стране запрещены к эксплуатации транспортные средства с темными цветами кузова.
Однако никаких письменных приказов и инструкций сотрудники дорожно-патрульной службы Туркмении не имеют, поэтому поступают по собственному усмотрению, самостоятельно решая, какие цвета и оттенки под запретом, а какие нет. Некоторых автолюбителей отпускают, но большинству настоятельно рекомендуют изменить цвет автомобильного кузова либо прекратить эксплуатацию авто. В конце 2017 года полиция уже занималась конфискацией окрашенных в темные цвета транспортных средств, впоследствии возвращая их владельцам под специальную расписку с обещанием перекрасить машину. По мнению источника, белый цвет разрешили из-за того, что Президент Туркмении считает его приносящим удачу.
Наряду с "автомобильным расизмом" по стране прокатился вал непонятных телефонных звонков женщинам-автомобилистам. В них неизвестные интересуются, когда и каким образом представительницы прекрасного пола получили водительские права, с какой попытки сдали экзамен, а также, каким способом приобретена машина, и кто помогал ее купить. От получивших права в течение последних пяти лет требуют пересдачи экзаменов.
Однако никаких письменных приказов и инструкций сотрудники дорожно-патрульной службы Туркмении не имеют, поэтому поступают по собственному усмотрению, самостоятельно решая, какие цвета и оттенки под запретом, а какие нет. Некоторых автолюбителей отпускают, но большинству настоятельно рекомендуют изменить цвет автомобильного кузова либо прекратить эксплуатацию авто. В конце 2017 года полиция уже занималась конфискацией окрашенных в темные цвета транспортных средств, впоследствии возвращая их владельцам под специальную расписку с обещанием перекрасить машину. По мнению источника, белый цвет разрешили из-за того, что Президент Туркмении считает его приносящим удачу.
Наряду с "автомобильным расизмом" по стране прокатился вал непонятных телефонных звонков женщинам-автомобилистам. В них неизвестные интересуются, когда и каким образом представительницы прекрасного пола получили водительские права, с какой попытки сдали экзамен, а также, каким способом приобретена машина, и кто помогал ее купить. От получивших права в течение последних пяти лет требуют пересдачи экзаменов.
Автор: Артемов Сергей