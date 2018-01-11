Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.06 USD 57.00
Курс валют на 12.01.2018
exclusive / Общество

В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
В Туркмении автомобили с расцветкой, отличной от белой, забирают на штрафстоянки. С января текущего года в стране запрещены к эксплуатации транспортные средства с темными цветами кузова.

В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"


Однако никаких письменных приказов и инструкций сотрудники дорожно-патрульной службы Туркмении не имеют, поэтому поступают по собственному усмотрению, самостоятельно решая, какие цвета и оттенки под запретом, а какие нет. Некоторых автолюбителей отпускают, но большинству настоятельно рекомендуют изменить цвет автомобильного кузова либо прекратить эксплуатацию авто. В конце 2017 года полиция уже занималась конфискацией окрашенных в темные цвета транспортных средств, впоследствии возвращая их владельцам под специальную расписку с обещанием перекрасить машину. По мнению источника, белый цвет разрешили из-за того, что Президент Туркмении считает его приносящим удачу.

Наряду с "автомобильным расизмом" по стране прокатился вал непонятных телефонных звонков женщинам-автомобилистам. В них неизвестные интересуются, когда и каким образом представительницы прекрасного пола получили водительские права, с какой попытки сдали экзамен, а также, каким способом приобретена машина, и кто помогал ее купить. От получивших права в течение последних пяти лет требуют пересдачи экзаменов.
Автор: Артемов Сергей
Вчера, 20:28
Читайте также
Загрузка...
Киев может признать русский язык украинской
В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда
В РФ пользователей соцсетей могут обязать
Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа
Владимир Путин заявил о готовности передать
В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве
Решением суда духовные братья "бога Кузи"
"Дом-2": Катя Жужа взволнована болезнью собачки
Москвичка поверила экстрасенсу и отдала ему 2 млн
Более 40 рейсов отменили и задержали в московских
Губернатор Пензенской области простился с
Добавление комментария
Последние новости
12.01, 00:30 В США материнские платы Dell начали использовать для
11.01, 23:59 Новая постоянная пирамида инженера Голода может
11.01, 23:40 Ученые: Женщины живут дольше мужчин из-за биологических
11.01, 23:20 Метеоприборы в России намного отстают от зарубежных
11.01, 23:00 Киев может признать русский язык украинской культурной
11.01, 22:40 Эксперты: Самой пунктуальной авиакомпанией мира является
11.01, 22:25 В январе Минфин закупит валюту на 15,1 миллиарда рублей
11.01, 22:22 В РФ пользователей соцсетей могут обязать маркировать
11.01, 22:00 Яна Рудковская похвасталась завтраком с красной икрой и
11.01, 21:45 McLaren добавил хардкора в суперкар 570GT
11.01, 21:36 Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной
11.01, 21:23 Физики МГУ создали ловушку для улавливания нейтронов
11.01, 21:20 Ученые предложили зимой освещать Заполярье
11.01, 21:05 Ученые: Зимой люди полнеют из-за недостаточного
11.01, 20:59 Honda Insight 2019 модельного года дебютирует на
11.01, 20:48 Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о
11.01, 20:43 Владимир Путин заявил о готовности передать Украине
11.01, 20:40 В Новосибирске умелец собрал танк из двух автомобилей
11.01, 20:28 В Туркмении зафиксирован "автомобильный расизм"
11.01, 20:16 Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве водителя
Новости партнеров