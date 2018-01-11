Даниил Квят вернулся в Формулу-1 в качестве водителя Ferrari
Даниил Квят возвратился в Формулу-1 как водитель в отдела разработки Ferrari. Информацию о принятии россиянина в состав команды марки подтвердили на официальном уровне.
Многие предполагали, что Квят может подписать контракт с командой Williams. Считалось, что он заменит Фелипе Масса, однако британская команда не стала привлекать его как водителя. В случае хороших результатов во время работы с Ferrari в 2019 году Даниил Квят может занять место Кими Райкконена. Серхио Маркионне, председатель Ferrari, в минувшем месяце отметил, что финна могут убрать из состава после 2018 года при отсутствии стабильных показателей на треке.
«Наверное, это последний сезон, когда у нас есть шанс подобрать верный ключ. Мы должны это сделать», - отметил Маркионне относительно выступления Райкконена.
При этом представитель команды отметил Чарльза Леклерка как потенциальную замену. Француз заключил контракт с Sauber на весь 2018 год вместе с Маркусом Эрикссон. Даниил Квят дебютировал в Формуле-1 с командой Scuderia Toro Rosso в 2014 году, а затем перешел в Red Bull Racing. В конце он снова оказался понижен до предыдущей команды в середине сезона 2016 года.
Многие предполагали, что Квят может подписать контракт с командой Williams. Считалось, что он заменит Фелипе Масса, однако британская команда не стала привлекать его как водителя. В случае хороших результатов во время работы с Ferrari в 2019 году Даниил Квят может занять место Кими Райкконена. Серхио Маркионне, председатель Ferrari, в минувшем месяце отметил, что финна могут убрать из состава после 2018 года при отсутствии стабильных показателей на треке.
«Наверное, это последний сезон, когда у нас есть шанс подобрать верный ключ. Мы должны это сделать», - отметил Маркионне относительно выступления Райкконена.
При этом представитель команды отметил Чарльза Леклерка как потенциальную замену. Француз заключил контракт с Sauber на весь 2018 год вместе с Маркусом Эрикссон. Даниил Квят дебютировал в Формуле-1 с командой Scuderia Toro Rosso в 2014 году, а затем перешел в Red Bull Racing. В конце он снова оказался понижен до предыдущей команды в середине сезона 2016 года.
Автор: Валерий Антонов