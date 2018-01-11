Суд признал Samsung виновной в нарушении патентных прав компании Huawei
Samsung признали виновной в преднамеренном нарушении патентных прав, принадлежащих китайской компании Huawei. Судебные заседания проходили в Шэньчжэне, речь шла о нарушении прав на использование технологии для сетей 4G, Samsung обязали выплатить 11,6 млн долларов.
Южнокорейский производитель проиграл в споре, указывается вина ответчика за нарушение патентов Huawei, имеющих отношение к технологии беспроводной связи. Иск рассматривался народным судом города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), Samsung обязали свернуть производство профильной продукции. Юристы Huawei подали против оппонентов иск в суд штата Калифорния (США) и в Шэньчжэне в мае 2016 года. Южнокорейская компания направила в суд встречное исковое заявление, но решение по нему не объявлено.
Huawei, Apple и Samsung входят в ТОП-3 лидеров по производству смартфонов. Huawei занимает в данном сегменте около 10% доли на глобальном рынке по изготовлению и реализации устройств сотовой связи, имеющих прямой выход в интернет.
Южнокорейский производитель проиграл в споре, указывается вина ответчика за нарушение патентов Huawei, имеющих отношение к технологии беспроводной связи. Иск рассматривался народным судом города Шэньчжэнь (провинция Гуандун), Samsung обязали свернуть производство профильной продукции. Юристы Huawei подали против оппонентов иск в суд штата Калифорния (США) и в Шэньчжэне в мае 2016 года. Южнокорейская компания направила в суд встречное исковое заявление, но решение по нему не объявлено.
Huawei, Apple и Samsung входят в ТОП-3 лидеров по производству смартфонов. Huawei занимает в данном сегменте около 10% доли на глобальном рынке по изготовлению и реализации устройств сотовой связи, имеющих прямой выход в интернет.
Автор: Семен Зайцев