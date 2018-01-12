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Компания Hyperkin провела реинкарнацию игровой приставки Game Boy
Алюминиевый стильный и прочный корпус, ЖК-дисплей с подсветкой и стереодинамики - вот что получат будущие обладатели обновленной и некогда популярной игровой приставки Game Boy, которую выпускала Nintendo. Новинка носит имя Ultra Game Boy, правда переизданием старой модели занялась другая компания - Hyperkin.

Компания Hyperkin провела реинкарнацию игровой приставки Game Boy


Коммерческий успех и повышенный спрос на переизданные компанией Nintendo ретро-консоли NES Classic и Super NES Classic не остались без внимания специалистов компании Hyperkin, которая занимается производством периферийных игровых устройств. В организации приняли решение выпустить обновленную версию популярной некогда портативной приставки для игр Game Boy от Nintendo. Источник сообщает, что усовершенствованная портативная игровая приставка под названием Ultra Game Boy начнет завоевывать рынок видеоигр летом этого года, ценник новинки составит порядка 100 долларов.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 03:00
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