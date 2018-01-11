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Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной блондинки
Настасья Самбурская довольно часто удивляет своих поклонников сменой образов, это вызывает споры по поводу очередного самовыражения актрисы. На новом снимке, выложенном в микроблоге в Instagram, популярная артистка предстала в образе блондинки.

Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной блондинки

Роскошные белые волосы Настасьи Самбурской понравились большей части подписчиков аккаунта звезды. Многие пользователи сравнили известную актрису с американской моделью Белла Хадид из Палестины. Другие оставили восторженные комментарии, восхитившись красотой кинозвезды. Большая часть фолловеров отметила, что взгляд Самбурской, в каком бы виде она не предстала, никогда нельзя перепутать.

Некоторые пользователи Сети написали, что достаточно популярной артистке больше была к лицу короткая стрижка и черные волосы, нежели ниспадающие на плечи белокурые локоны.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:36
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