Настасья Самбурская предстала на фото в образе роскошной блондинки
Настасья Самбурская довольно часто удивляет своих поклонников сменой образов, это вызывает споры по поводу очередного самовыражения актрисы. На новом снимке, выложенном в микроблоге в Instagram, популярная артистка предстала в образе блондинки.
Роскошные белые волосы Настасьи Самбурской понравились большей части подписчиков аккаунта звезды. Многие пользователи сравнили известную актрису с американской моделью Белла Хадид из Палестины. Другие оставили восторженные комментарии, восхитившись красотой кинозвезды. Большая часть фолловеров отметила, что взгляд Самбурской, в каком бы виде она не предстала, никогда нельзя перепутать.
Некоторые пользователи Сети написали, что достаточно популярной артистке больше была к лицу короткая стрижка и черные волосы, нежели ниспадающие на плечи белокурые локоны.
Роскошные белые волосы Настасьи Самбурской понравились большей части подписчиков аккаунта звезды. Многие пользователи сравнили известную актрису с американской моделью Белла Хадид из Палестины. Другие оставили восторженные комментарии, восхитившись красотой кинозвезды. Большая часть фолловеров отметила, что взгляд Самбурской, в каком бы виде она не предстала, никогда нельзя перепутать.
Некоторые пользователи Сети написали, что достаточно популярной артистке больше была к лицу короткая стрижка и черные волосы, нежели ниспадающие на плечи белокурые локоны.
Автор: Семен Зайцев