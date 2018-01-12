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В США материнские платы Dell начали использовать для создания ювелирных украшений
Материнские платы Dell переработали в ювелирные украшения. Как отмечает сама корпорация-производитель изделия с золотом проб 585 и 750, она стала частью программы содействия движению в поддержку защиты экологии. Дизайн многих серег, колец, запонок создавался при содействии актрисы Никки Рид и принадлежащего ей бренда Bayou With Love.

В США материнские платы Dell начали использовать для создания ювелирных украшений


«Мне кажется, подобная инициатива выводит людей за границу зоны комфорта, а также дает им возможность применять сырье вторично либо после переработки. Когда речь касается золота, переработка вторсырья способна стать весьма необычной. При этом эксперты Dell отметили, что каждый год исключительно в США на свалки попадает золото и серебро, эквивалентное в денежном выражении порядка $60 млн. И это только старые мобильные телефоны», — отметила Никки Рид.

Выпуск украшений производится на территории Лос-Анджелеса на площадке R&M Fine. Цена изделий с использованием полудрагоценных камней и эмали стартует от $78. Наиболее дорогостоящий предмет обойдется в $348. Компания Dell приступила к использованию собственных переработанных материалов еще в 2012 году. Тогда на рынок отправлялся переработанный пластик. Вторичное использование золота, выделенного из материнских плат, производитель осуществил впервые.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 00:30
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