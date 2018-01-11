Владимир Путин заявил о готовности передать Украине десятки военных кораблей и самолётов
Владимир Путин сообщил о готовности передать в распоряжение Украины десятки военных самолетов и кораблей из Крыма. Президент России во время встречи с представителями СМИ отметил, что военнослужащие этой страны могут принять участие в утилизации боезапасов на полуострове.
«Мы готовы продолжить данный процесс. Можем передать Украине военные корабли, которые остались в Крыму, также готовы перевести бронетехнику и авиацию», — отметил Путин.
В соответствии со словами главы РФ, украинские военнослужащие могут быть допущены к процессу утилизации боезапасов в Крыму.
«Мы готовы продолжить данный процесс. Можем передать Украине военные корабли, которые остались в Крыму, также готовы перевести бронетехнику и авиацию», — отметил Путин.
В соответствии со словами главы РФ, украинские военнослужащие могут быть допущены к процессу утилизации боезапасов в Крыму.
Автор: Валерий Антонов