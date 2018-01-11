Владимир Путин прокомментировал заявление Госдепа США о недопуске Навального к выборам
Владимир Путин дал комментарий относительно заявления Госдепа США по вопросу недопуска Навального к президентским выборам. Президент РФ отметил, что это не единственный человек, которому не удалось получить разрешение ЦИК.
«Упомянутый персонаж не единственный, кто не был допущен. Почему-то остальных не называют — наверное, таким образом отмечаются предпочтения администрации США… это говорит, кого они хотели бы увидеть на посту руководителя страны. Возможно, на этих людей они опираются и делают ставку. В данном смысле они прокололись, лучше было бы молчать», — отметил Путин на встрече со СМИ.
Президент России подчеркивает, что никому не нравится вмешательство во внутренние дела и политические вопросы. В особенности, на это резко реагируют американцы. Путин отметил, что даже на недостоверные данные реакция оказалась весьма острой и агрессивной.
«Упомянутый персонаж не единственный, кто не был допущен. Почему-то остальных не называют — наверное, таким образом отмечаются предпочтения администрации США… это говорит, кого они хотели бы увидеть на посту руководителя страны. Возможно, на этих людей они опираются и делают ставку. В данном смысле они прокололись, лучше было бы молчать», — отметил Путин на встрече со СМИ.
Президент России подчеркивает, что никому не нравится вмешательство во внутренние дела и политические вопросы. В особенности, на это резко реагируют американцы. Путин отметил, что даже на недостоверные данные реакция оказалась весьма острой и агрессивной.
Автор: Валерий Антонов