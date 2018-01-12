Nougat обогнала Lollipop по распространенности среди версий Android
Компания Google представила новую информацию относительно статистики распространения версий Android на своем официальном вебсайте для разработчиков. Данные показаны по итогам исследований в первую неделю 2018 года.
Новейшая версия ОС Oreo (индекс 8.0) используется всего 0,7% устройствами. Прошлогодняя Android Nougat продолжает наращивать базу инсталляций. Она дошла до показателя 26,3%, что на 3% превышает информацию на декабрь 2017 года. При этом для вариации 7.1 доля составляет лишь 5,2%, тогда как версия 7.0 занимает долю в 21,1%. По итогам начала 2018 года оболочка Nougat впервые смогла обогнать Lollipop (суммарно 25,1%), заняв вторую позицию по уровню распространения.
Наиболее популярной разновидностью Android остается Marshmallow с индексом 6.0. Её доля достигает 28,6%, что на 1,1% меньше показателей прошлого месяца. Позицию после тройки лидеров получила KitKat с отметкой в 12,8% (-0,6%), пятое место одержала Jelly Bean с долей 5,6% (-0,3%).
Новейшая версия ОС Oreo (индекс 8.0) используется всего 0,7% устройствами. Прошлогодняя Android Nougat продолжает наращивать базу инсталляций. Она дошла до показателя 26,3%, что на 3% превышает информацию на декабрь 2017 года. При этом для вариации 7.1 доля составляет лишь 5,2%, тогда как версия 7.0 занимает долю в 21,1%. По итогам начала 2018 года оболочка Nougat впервые смогла обогнать Lollipop (суммарно 25,1%), заняв вторую позицию по уровню распространения.
Наиболее популярной разновидностью Android остается Marshmallow с индексом 6.0. Её доля достигает 28,6%, что на 1,1% меньше показателей прошлого месяца. Позицию после тройки лидеров получила KitKat с отметкой в 12,8% (-0,6%), пятое место одержала Jelly Bean с долей 5,6% (-0,3%).
Автор: Валерий Антонов