Физики МГУ создали ловушку для улавливания нейтронов
Группа научных сотрудников НИИ Скобельцына МГУ им. М. В. Ломоносова создали уникальный магнитный волновод. Устройство способно удерживать нейтроны в различных слоях, речь идёт о своеобразной магнитной ловушке.
Сообщается об исследовании, которое может помочь найти применение по созданию специальных электронных устройств. Их работа основана на квантовом состоянии, происходит запирание волны между отражающими стенками. Такой принцип концентрации излучения в узком пространстве учеными используется для того, чтобы блокировать нейтроны. Два слоя, отражающих данные элементы, размещают друг напротив друга, между ними устанавливают третий слой, прозрачный. На специальную подложку наносят три слоя из похожих материалов. Средний слой сверху имеет магнитный момент, повышающий отражающую способность нейтронов. С другой стороны – магнитный момент, понижающий отражающую способность.
Данный эффект можно использовать для отсортировки и запирания нейтронов с разным спином. Краткий отчет научной группы опубликован в журнале Physical Review B.
Сообщается об исследовании, которое может помочь найти применение по созданию специальных электронных устройств. Их работа основана на квантовом состоянии, происходит запирание волны между отражающими стенками. Такой принцип концентрации излучения в узком пространстве учеными используется для того, чтобы блокировать нейтроны. Два слоя, отражающих данные элементы, размещают друг напротив друга, между ними устанавливают третий слой, прозрачный. На специальную подложку наносят три слоя из похожих материалов. Средний слой сверху имеет магнитный момент, повышающий отражающую способность нейтронов. С другой стороны – магнитный момент, понижающий отражающую способность.
Данный эффект можно использовать для отсортировки и запирания нейтронов с разным спином. Краткий отчет научной группы опубликован в журнале Physical Review B.
Автор: Семен Зайцев