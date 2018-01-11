В РФ пользователей соцсетей могут обязать маркировать материалы СМИ-иноагентов
СМИ, являющиеся иноагентами, должны следовать указаниям законов РФ, требование будет распространяться и на пользователей соцсетей, размещающих в своих аккаунтах информацию таких массмедиа. Об этом заявил Петр Толстой, вице-спикер Госдумы России.
Сообщается, что в российском парламенте с одобрением восприняли известие о том, что требование к СМИ-иноагентам будет распространяться и на пользователей соцсетей. Это вызвало бурную реакцию у депутатов. Толстой отметил, что обязательная к исполнению норма содержится в тексте проекта закона, его рассмотрят 12 января в первом чтении. Было отмечено, что при распространении материалов в соцсетях любым способом будет справедливо сообщать об этом читателям.
Владельцев аккаунтов нужно информировать, что они пользуются сведениями, которые изначально могут быть направлены против политических, экономических и иных интересов их страны.
Сообщается, что в российском парламенте с одобрением восприняли известие о том, что требование к СМИ-иноагентам будет распространяться и на пользователей соцсетей. Это вызвало бурную реакцию у депутатов. Толстой отметил, что обязательная к исполнению норма содержится в тексте проекта закона, его рассмотрят 12 января в первом чтении. Было отмечено, что при распространении материалов в соцсетях любым способом будет справедливо сообщать об этом читателям.
Владельцев аккаунтов нужно информировать, что они пользуются сведениями, которые изначально могут быть направлены против политических, экономических и иных интересов их страны.
Автор: Семен Зайцев