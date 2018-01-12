Эксперт считает взлом крупнейшего в мире банка биометрических данных сигналом для России
Авторы издания The Tribune в ходе проведения журналистского расследования буквально за 10 минут взломали крупнейший в Индии банк биометрических данных. Это обошлось газете в 8 долларов. По словам специалистов, данная история служит сигналом для России, сообщает «Политэксперт».
По имеющимся данным, журналисты получили доступ к системе UIDAI. Она представляет собой крупную базу информации, в которую занесены свыше миллиарда человек. В системе за жителями Индии закреплены уникальные номера из 12-ти цифр, к ним привязаны имена людей, отпечатки пальцев и даже скан-копии радужной оболочки глаза. Эти данные можно использовать для платежей, получения различных государственных выплат.
По мнению экспертов, на данную проблему нужно обратить внимание и российской стороне, где постепенно внедряется сбор биометрической информации. Так, на многих девайсах установлена технология Touch ID. За разработкой специализированных программ стоят коммерческие компании, пытающиеся идти в ногу со временем, однако защите персональной информации уделяется не должное внимание.
Специалисты подчеркнули, что особо остро должен встать вопрос безопасности несовершеннолетних, зачастую не способных осознавать возможные риски. Не исключается, что негативные последствия не станут проявляться сразу, а только тогда, когда дети повзрослеют и начнут заботиться о сохранности персональных данных.
По имеющимся данным, журналисты получили доступ к системе UIDAI. Она представляет собой крупную базу информации, в которую занесены свыше миллиарда человек. В системе за жителями Индии закреплены уникальные номера из 12-ти цифр, к ним привязаны имена людей, отпечатки пальцев и даже скан-копии радужной оболочки глаза. Эти данные можно использовать для платежей, получения различных государственных выплат.
По мнению экспертов, на данную проблему нужно обратить внимание и российской стороне, где постепенно внедряется сбор биометрической информации. Так, на многих девайсах установлена технология Touch ID. За разработкой специализированных программ стоят коммерческие компании, пытающиеся идти в ногу со временем, однако защите персональной информации уделяется не должное внимание.
Специалисты подчеркнули, что особо остро должен встать вопрос безопасности несовершеннолетних, зачастую не способных осознавать возможные риски. Не исключается, что негативные последствия не станут проявляться сразу, а только тогда, когда дети повзрослеют и начнут заботиться о сохранности персональных данных.
Автор: Валерия Орлова