В Тамбовской области в ДТП с «Газелью» и легковым авто погибли 5 человек
В Тамбовской области произошло ДТП с участием легкового авто марки ВАЗ-2108 и грузовой «Газели». На данный момент известно о 5 погибших.
Авария имела место на участке автомагистрали Пенза – Тамбов под городом Кирсанов. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП с «Газелью» и «восьмёркой». Снятое очевидцами видео последствий дорожного инцидента предоставили в РЕН ТВ.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о гибели 2 человек в результате падения в Тамбовской области вертолёта.
Авария имела место на участке автомагистрали Пенза – Тамбов под городом Кирсанов. Специалисты устанавливают обстоятельства ДТП с «Газелью» и «восьмёркой». Снятое очевидцами видео последствий дорожного инцидента предоставили в РЕН ТВ.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о гибели 2 человек в результате падения в Тамбовской области вертолёта.
Автор: Воробьева Алина