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Минфин США анонсировал новый санкционный список россиян
Стивен Мнучин, глава Минфина США, заявил, что на сегодняшний день ведется проработка очередного пакета санкций, которые будут введены против России. По словам представителя ведомства, новый ограничительный список будет оглашен в ближайшее время.

Минфин США анонсировал новый санкционный список россиян


«Как мы уже говорили и ранее, мы работаем над ними. Они будут объявлены в скором времени», - заявил Мнучин, добавив, что Минфин «сконцентрирован» на вопросе очередных рестрикций в отношении Москвы.

По мнению экспертов, очередные санкции против РФ будут введены к февралю нынешнего года. Так, финансовое ведомство США должно выступить в конгрессе с отчетом о «влиятельных российских» олигархах.

Новый пакет санкций американское правительство введен согласно закону, который ранее утвердил президент страны Дональд Трамп. Речь идет о документе, получившем название «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Закон был подписан в августе прошлого года, в нем говорится об ужесточении пакета ограничений в отношении КНДР, Ирана и РФ.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:33
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