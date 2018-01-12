Ученые составили карту досягаемости городов мира
Ученые построили уникальную карту, по которой можно узнать время на дорогу из условной точки до ближайшего города. Полученные исследователи данные коррелируют с уровнем дохода населения, его плотностью и долей вырубленных лесов.
На сегодняшний день только в городах можно получить доступ к значительному количеству услуг, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Чтобы добраться до них люди тратят разное количество времени, этот показатель зависит от того, насколько развита инфраструктура в месте проживания.
Подобная карта была построена еще в 2000 году, но с тех пор появились новые транспортные сети, поэтому она уже не актуальна. Также модернизировались методы компьютерного моделирования.
В процессе создания карты ученые узнали, что области, которые максимально удалены от городов, находятся в северных районах Канады, Сибири, экваториальной зоне Южной Америки и в центральной части Австралии. Специалисты сравнили данные с информацией об уменьшении площади лесного покрова за последние 15 лет. Они отмечают, что построение соответствующих взаимосвязей в будущем поможет более тщательно планировать развитие инфраструктуры, повышать качество жизни людей так, чтобы эти процессы оказывали наименьшее влияние на окружающую среду.
На сегодняшний день только в городах можно получить доступ к значительному количеству услуг, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Чтобы добраться до них люди тратят разное количество времени, этот показатель зависит от того, насколько развита инфраструктура в месте проживания.
Подобная карта была построена еще в 2000 году, но с тех пор появились новые транспортные сети, поэтому она уже не актуальна. Также модернизировались методы компьютерного моделирования.
В процессе создания карты ученые узнали, что области, которые максимально удалены от городов, находятся в северных районах Канады, Сибири, экваториальной зоне Южной Америки и в центральной части Австралии. Специалисты сравнили данные с информацией об уменьшении площади лесного покрова за последние 15 лет. Они отмечают, что построение соответствующих взаимосвязей в будущем поможет более тщательно планировать развитие инфраструктуры, повышать качество жизни людей так, чтобы эти процессы оказывали наименьшее влияние на окружающую среду.
Автор: Валерия Орлова