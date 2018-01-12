Экологи призывают прекратить строительство «Северного потока 2» из-за загрязнения Балтийского моря
Зарубежные экологи из организаций NABU и WWF в открытом письме, адресованном правительству Германии, призвали прекратить строительство магистрального газопровода из РФ в ФРГ через Балтийское море. Проект грозит загрязнением, считают борцы за охрану окружающей среды.
Данную информацию обнародовала немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно опубликованному материалу, главной причиной призыва прекратить строительство «Северного потока 2» экологи назвали то, что оно приведёт к «тупику в сфере климатической политики, угрожая шаткой экосистеме Балтийского моря». По словам зарубежных специалистов, представителям властей Германии следует провести «независимый критический обзор процесса утверждения данного проекта».
Ранее о попытках руководителей Дании помешать возведению «Северного потока 2» сообщали «Актуальные новости».
Данную информацию обнародовала немецкая газета Der Tagesspiegel. Согласно опубликованному материалу, главной причиной призыва прекратить строительство «Северного потока 2» экологи назвали то, что оно приведёт к «тупику в сфере климатической политики, угрожая шаткой экосистеме Балтийского моря». По словам зарубежных специалистов, представителям властей Германии следует провести «независимый критический обзор процесса утверждения данного проекта».
Ранее о попытках руководителей Дании помешать возведению «Северного потока 2» сообщали «Актуальные новости».
Автор: Воробьева Алина