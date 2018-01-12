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Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»
Таблоиды обсуждают новое скандальное заявление президента США Дональда Трама, которое было сделано в ходе встречи с законодателями. Глава государства считает, что государству не нужны мигранты из «вонючих дыр».

Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»


Когда сенатор Дик Дурбин в процессе обсуждения проблем иммиграции упомянут Гаити, Трамп возмущенно спросил, почему у кого-то есть желание, чтобы на территорию США прибывали мигранты из «вонючих дыр». По мнению американского лидера, необходимо стремиться к тому, чтобы в Штаты прибывали люди, например, из Норвегии.

После этого заявления Трампа начали обвинять в расизме. Согласно заявлению администрации Белого Дома, позиция президента заключается в поддержке иммиграционной политике для людей, которые будут способны внести свой вклад в американское общество.

Отношение Трампа к мигрантам вызывает массовое недовольство в странах. Ранее появлялась информация, что 15 штатов намерены поднять в суд на президента за сворачивание программы помощи детям нелегалов. Кроме этого, они осуждают Трампа за намерение закрыть лотерею «зеленая карта».
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:02
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