В Иркутской области два грузовика с нефтью провалились под лед на реке Лена
В Иркутской области, на севере региона, грузовики, перевозившие нефть, ушли под лед на реке Лена. В ГУ МЧС отметили, что водители смогли выбраться и остались живы.
Известно, что на месте инцидента уже образовалось пятно из нефти. Спасатели пытаются локализировать место разлива специальными сорбентами и оборудованием. Пока что эксперты не нашли способ поднять грузовики на поверхность, чтобы не повредить цистерну и не допустить еще большего разлива нефти.
По неуточненной информации, «Уралы» пытались переехать реку Лена вне переправы. Тонкий лед не выдержал, и они ушли под воду. Экстренные службы Иркутской области находятся в режиме повышенной готовности. В поселке, недалеко от места инцидента, объявлен режим ЧП.
Известно, что на месте инцидента уже образовалось пятно из нефти. Спасатели пытаются локализировать место разлива специальными сорбентами и оборудованием. Пока что эксперты не нашли способ поднять грузовики на поверхность, чтобы не повредить цистерну и не допустить еще большего разлива нефти.
По неуточненной информации, «Уралы» пытались переехать реку Лена вне переправы. Тонкий лед не выдержал, и они ушли под воду. Экстренные службы Иркутской области находятся в режиме повышенной готовности. В поселке, недалеко от места инцидента, объявлен режим ЧП.
Автор: Вера Антонова