Ученые изучили самое мощное глубоководное извержение в истории наблюдений
Вулканологи провели химический анализ состава минералов на океанском дне. Исследование осуществлялось в зоне самого мощного глубоководного извержения в истории, произошедшего в 2012 году в Тихом океане. Полученная информация помогла специалистам понять механизм данного природного явления.
В процессе проведения научной работы группа ученых из Новой Зеландии, США, Японии и Австралии проанализировала рельеф и геологический состав пород океанического дна в области вулкана Гавр. Сбор данных помогали осуществлять два подводных аппарата. В результате было проведено картирование поверхности кратера, диаметр которого составил 4,5 километра.
Исследование показало, что большая часть выброшенной на поверхность лавы превратилась в множественные образования пемзы, всплывшие на поверхность Тихого океана, они уплыли далеко от вулкана, но некоторые остались на дне.
По словам ученых, по анализу рельефа и химического состава дна невозможно определить массу вулканического вещества. В будущем такие методы, скорее всего, не будут использоваться для точной оценки мощности извержений.
В процессе проведения научной работы группа ученых из Новой Зеландии, США, Японии и Австралии проанализировала рельеф и геологический состав пород океанического дна в области вулкана Гавр. Сбор данных помогали осуществлять два подводных аппарата. В результате было проведено картирование поверхности кратера, диаметр которого составил 4,5 километра.
Исследование показало, что большая часть выброшенной на поверхность лавы превратилась в множественные образования пемзы, всплывшие на поверхность Тихого океана, они уплыли далеко от вулкана, но некоторые остались на дне.
По словам ученых, по анализу рельефа и химического состава дна невозможно определить массу вулканического вещества. В будущем такие методы, скорее всего, не будут использоваться для точной оценки мощности извержений.
Автор: Валерия Орлова