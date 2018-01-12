В России 72 % школьников считают себя патриотами
Члены коалиции общественно-политических организаций «Народный фронт „За Россию“» провели среди школьников опрос и выяснили, что 72 % респондентов считают себя патриотами. Кроме того, они предпочитали доказывать это делом, состоя в органах самоуправления учебного заведения (30 %), занимаясь волонтёрской деятельностью (26 %) и принимая участие в работе молодёжных советов либо парламентов (17 %).
По мнению 75 % опрошенных, признаком патриотизма является чувство гордости за родную страну. 56 % респондентов считают, что настоящий патриот обязан знать национальный гимн, для 49 % воспитанников школ, участвовавших в опросе, патриотизм заключается в желании защищать Родину; 25 % регулярно задействуются в памятных мероприятиях, 23 % указали на важность прививать своим детям любовь к своей земле.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о рекордной отметке уровня доверия населения к Владимиру Путину.
По мнению 75 % опрошенных, признаком патриотизма является чувство гордости за родную страну. 56 % респондентов считают, что настоящий патриот обязан знать национальный гимн, для 49 % воспитанников школ, участвовавших в опросе, патриотизм заключается в желании защищать Родину; 25 % регулярно задействуются в памятных мероприятиях, 23 % указали на важность прививать своим детям любовь к своей земле.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о рекордной отметке уровня доверия населения к Владимиру Путину.
Автор: Воробьева Алина