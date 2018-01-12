Facebook снова меняет алгоритм новостной ленты
В Facebook вновь изменится алгоритм новостной ленты. Об этом ранее стало известно от главы компании Марка Цукерберга. Он сообщил новость на своей страничке в соцсети.
По его информации, Facebook будет снижать количество значимых новостных, а также рекламных публикаций, отдав приоритет семейным отношениям. Цукерберг сообщил, что лента новостей давно отошла от того, для чего изначально она была создана, поэтому процесс отладки уже стартовал. Завершится обновление через несколько месяцев.
Глава Facebook уверен, что в связи с изменениями степень вовлеченности пользователей в соцсеть снизится и они будут больше времени проводить не в Интернете, а со своими семьями.
Напомним, 27 июня 2017 года число пользователей Facebook достигло 2 миллиардов, тогда как на Земле живут всего 7,3 миллиарда людей.
По его информации, Facebook будет снижать количество значимых новостных, а также рекламных публикаций, отдав приоритет семейным отношениям. Цукерберг сообщил, что лента новостей давно отошла от того, для чего изначально она была создана, поэтому процесс отладки уже стартовал. Завершится обновление через несколько месяцев.
Глава Facebook уверен, что в связи с изменениями степень вовлеченности пользователей в соцсеть снизится и они будут больше времени проводить не в Интернете, а со своими семьями.
Напомним, 27 июня 2017 года число пользователей Facebook достигло 2 миллиардов, тогда как на Земле живут всего 7,3 миллиарда людей.
Автор: Вера Антонова