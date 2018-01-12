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Режиссер Рената Литвинова отмечает 51-летие
Сегодня, 12 января, известному режиссеру Ренате Литвиновой исполнился 51 год. Знаменитость родилась в 1967 году в Москве в семье медиков, но выбрала себе творческую профессию.

Режиссер Рената Литвинова отмечает 51-летие


В детстве Литвинова любила много читать, мама часто водила дочь в кинотеатры. После школы на семейном совете было принято, что будущий режиссер будет поступить во ВГИК на сценариста. Когда Литвинова окончила учебное заведение, то ей предложили пройти стажировку в творческом объединении Соловьева «Круг». В процессе работы в данной организации Рената Литвинва написала свой первый сценарий «Нелюбовь», по которого сняли фильм. После выхода картины выпускница ВГИКа стала популярной персоной.

Литвинова успела проявить себя и в качестве актрисы. Так, в 1989 году она снялась в киноленте «Две стрелы. Детектив каменного века». Репутацию неординарной актрисы Литвинова заработала после выхода на экраны фильмов «Увлеченья» и «Три истории».

Режиссер и сценарист является близкой подругой певицы Земфиры. На протяжении 2005-203 годов она сняла для исполнительницы несколько музыкальных клипов. Кроме этого, Литвинова работала над полнометражным документальным фильмом-концертом, который получил название «Зеленый театр в Земфире».

Что касается личной жизни, то знаменитость дважды выходила замуж, от второго брака у режиссера есть дочь. Сейчас Литвинова одна, она продолжает свою творческую карьеру, живя в Москве.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:43
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