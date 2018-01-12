Ученные открыли сверхпрочный наноматериал для бронежилетов
Всем привычные бронежилеты из кевлара в скором времени могут остаться в прошлом. На смену им массачусетские ученые разработали новый сверхпрочный наноматериал, созданный при помощи процесса гель-электроспиннинга.
Кевлар используется с 60-х годов прошлого века, за это время он прошел много этапов оптимизации. Но все же наука не стоит на месте, ученые постоянно пребывают в поиске материалов, которые имеют три важных свойства одновременно: легкость, жесткость и прочность на разрыв. Как раз волокна с этими свойствами удалось получить в Массачусетском технологическом институте.
Грегори Рутледж, который и работал над этим проектом со своей командой, рассказал, что все удалось благодаря открытию нового процесса – гель-электроспиннинга. Образование этих нанонитей происходит под воздействием электричества. Получившийся материал обладает высокой прочность, он в разы меньше и легче.
Ожидается, что сфера применения этого изобретения в скором времени увеличится. Но пока существует одна проблема – наноматериала получено очень мало для коммерческого производства.
Кевлар используется с 60-х годов прошлого века, за это время он прошел много этапов оптимизации. Но все же наука не стоит на месте, ученые постоянно пребывают в поиске материалов, которые имеют три важных свойства одновременно: легкость, жесткость и прочность на разрыв. Как раз волокна с этими свойствами удалось получить в Массачусетском технологическом институте.
Грегори Рутледж, который и работал над этим проектом со своей командой, рассказал, что все удалось благодаря открытию нового процесса – гель-электроспиннинга. Образование этих нанонитей происходит под воздействием электричества. Получившийся материал обладает высокой прочность, он в разы меньше и легче.
Ожидается, что сфера применения этого изобретения в скором времени увеличится. Но пока существует одна проблема – наноматериала получено очень мало для коммерческого производства.
Автор: Страхова Дарья