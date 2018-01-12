В Омске роженица в роддоме выпала из окна 2 этажа
В Омске женщина в роддоме выпала из окна второго этажа. Инцидентом занялись специалисты СКР, об этом пишут местные СМИ.
Согласно полученной информации, трагедия случилась вчера, 11 января, около четырех часов дня. В роддоме из окна второго этажа выпала роженица, которой 20 лет. Женщина осталась жива, с ее ребенком также все хорошо, он появился на свет ранее. СМИ предположили, что удар смягчили сугробы.
Все детали инцидента в роддоме в Омске выясняют правоохранители.
Согласно полученной информации, трагедия случилась вчера, 11 января, около четырех часов дня. В роддоме из окна второго этажа выпала роженица, которой 20 лет. Женщина осталась жива, с ее ребенком также все хорошо, он появился на свет ранее. СМИ предположили, что удар смягчили сугробы.
Все детали инцидента в роддоме в Омске выясняют правоохранители.
Автор: Вера Антонова