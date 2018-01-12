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Ученые: Человечество погибнет из-за искусственного интеллекта
Ученые считают, что в скором времени человечество может погибнуть из-за искусственного интеллекта. По мнению исследователей, риски являются очень очевидными.

Ученые: Человечество погибнет из-за искусственного интеллекта


Научные сотрудники заявляют, что огонь способен убить людей и уничтожить города, поэтому люди изобрели антипирены и огнетушители. Когда произошли смертельные ДТП, специалисты занялись разработкой подушек безопасности, а также внедрение соответствующих ремней. Сейчас человечество должно сосредоточиться на защите от искусственного интеллекта.

Ученые, работающие на базе Гарвардского университета, называют такие экзистенциальные риски «бесполезной категорией». О них в своё время говорил еще Франкенштейн, но его фантазии, по мнению экспертов, отвлекают от реальных угроз, таких как глобальное потепление и ядерная война. В то же время специалисты прогнозируют, что данная проблема в ближайшем будущем станет более важной, поскольку научно-технический прогресс продолжает ускоряться.

Скептики считают, что вирусы вряд ли смогут убить каждого человека. Сейчас большинство сценариев сосредоточены на том, что машины уничтожат людей. Если ИИ действительно достигнет таких возможностей, то, считают авторы исследования, это вполне реально. Аналогичная ситуация отображается в фильме Стэнли Кубрика «Космическая одиссея».
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:20
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