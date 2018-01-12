Учёные из Франции смоделировали «орлиное крыло» для самолёта
Во Франции учёные смоделировали механическое крыло наподобие орла. Поднимаясь и опускаясь в полёте посредством небольшого электромотора, оно способно существенно улучшить аэродинамику самолёта, уверяют разработчики.
Оперение на кончиках крыльев орла уменьшает сопротивление воздуха и снижает уровень шума. Французские изобретатели создали нечто подобное. Тестирование модели птичьего крыла в аэродинамической трубе показало, что благодаря ей топливо в самолёте можно сэкономить на 4 %. Учёные подчеркнули: конструкция представляет собой лишь прототип будущей разработки, в ближайшей перспективе крыло позволит ещё более сокращать расход авиационного бензина.
На данный момент учёные из Франции ведут переговоры с авиастроительной компанией Airbus, для того чтобы убедить её руководство в важности проведения полномасштабного испытания механического орлиного крыла к 2020 году и налаживании производства принципиально иных самолётов. В случае успеха эксперимента, в самолётостроении может произойти научно-техническая революция, когда больше не понадобятся традиционные закрылки, а механизмы взлёта и посадки, а также сам полёт, изменятся в корне.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о созданном корпорацией Boeing беспилотнике грузоподъёмностью свыше 200 килограмм.
Оперение на кончиках крыльев орла уменьшает сопротивление воздуха и снижает уровень шума. Французские изобретатели создали нечто подобное. Тестирование модели птичьего крыла в аэродинамической трубе показало, что благодаря ей топливо в самолёте можно сэкономить на 4 %. Учёные подчеркнули: конструкция представляет собой лишь прототип будущей разработки, в ближайшей перспективе крыло позволит ещё более сокращать расход авиационного бензина.
На данный момент учёные из Франции ведут переговоры с авиастроительной компанией Airbus, для того чтобы убедить её руководство в важности проведения полномасштабного испытания механического орлиного крыла к 2020 году и налаживании производства принципиально иных самолётов. В случае успеха эксперимента, в самолётостроении может произойти научно-техническая революция, когда больше не понадобятся традиционные закрылки, а механизмы взлёта и посадки, а также сам полёт, изменятся в корне.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о созданном корпорацией Boeing беспилотнике грузоподъёмностью свыше 200 килограмм.
Автор: Воробьева Алина