На CES-2018 представлен уникальный домашний робот-пылесос
Тайваньская фирма EQL Technology представители новый смарт-домашний робот на выставке CES. С изображением мультяшного лица на маленьком экране, Qubi на первый взгляд кажется очень похожим на других популярных ботов на рынке, но он обладает небольшим съемный пылесосом Roomba.
По словам сотрудников фирмы, робот способен убрать дом, подключиться к другим смарт-устройствам и даже отправить хозяевам уведомления о безопасности, действуя как помощник и охранник. Он имеет дисковый пылесос в основании, который отсоединяется отприспособления. Новинка способна контролировать здоровье человека, напоминая, например, проверить давление.
Гаджет получил опции распознавания лица и речи. Он способен реагировать на голосовые команды и даже поддержать разговор с человеком. Тайваньская компания пока не сообщила о стоимости устройства и дате старта продаж.
По словам сотрудников фирмы, робот способен убрать дом, подключиться к другим смарт-устройствам и даже отправить хозяевам уведомления о безопасности, действуя как помощник и охранник. Он имеет дисковый пылесос в основании, который отсоединяется отприспособления. Новинка способна контролировать здоровье человека, напоминая, например, проверить давление.
Гаджет получил опции распознавания лица и речи. Он способен реагировать на голосовые команды и даже поддержать разговор с человеком. Тайваньская компания пока не сообщила о стоимости устройства и дате старта продаж.
Автор: Валерия Орлова