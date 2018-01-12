В России коньяк может подорожать на треть
В России минимум на треть может вырасти цена на коньяк. С таким заявлением выступают представители отечественного Минсельхоза, добавляя, что на росте стоимости напитка настаивают и большинство производителей.
По данным Евгения Ахпашева, возглавляющего департамент пищевой и перерабатывающей промышленности, Минсельхоз будет инициировать изменения стоимости коньяка до 500 рублей за пол литровую бутылку. После того, как специалисты полностью сформируют предложение, его отправят в Министерство финансов на рассмотрение.
Ко всему прочему поднять цены на коньяк требуют большинство производителей крепкого напитка.
По данным Евгения Ахпашева, возглавляющего департамент пищевой и перерабатывающей промышленности, Минсельхоз будет инициировать изменения стоимости коньяка до 500 рублей за пол литровую бутылку. После того, как специалисты полностью сформируют предложение, его отправят в Министерство финансов на рассмотрение.
Ко всему прочему поднять цены на коньяк требуют большинство производителей крепкого напитка.
Автор: Вера Антонова