В ХМАО убили и расчленили начальника казачьего штаба
Появилась информация об убийстве в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Жертвой оказался начальник казачьего штаба, чьё тело злоумышленник расчленил и спрятал.
Как сообщается, розыск начальника казачьего штаба начался сразу после его исчезновения, зафиксированного 17 декабря 2017 года. Мужчина не вернулся с работы, где задержался дольше положенного, желая поработать с бумагами. Об этом поведала супруга погибшего. По её словам, уходя домой из расположения казачьего штаба, она в последний раз говорила с мужем и после этого уже его не видела.
Как только исчезновение стало очевидным, сотрудники полиции принялись искать пропавшего 41-летнего мужчину и спустя неделю обнаружили расчленённый труп, спрятанный на территории одного из учебных заведений города. Убийца разложил фрагменты тела по полиэтиленовым пакетам и оставил их в контейнерах для мусора. Полиция разрабатывает несколько версий. По одной из них, предполагаемым обвиняемым в совершении преступления может являться охранник казачьего штаба. Именно он в вечер исчезновения начальника находился с ним в одном помещении. Кроме того, в настоящий момент место пребывания данного человека неизвестно, что также может косвенно свидетельствовать о его причастности к совершенному преступлению.
Как сообщается, розыск начальника казачьего штаба начался сразу после его исчезновения, зафиксированного 17 декабря 2017 года. Мужчина не вернулся с работы, где задержался дольше положенного, желая поработать с бумагами. Об этом поведала супруга погибшего. По её словам, уходя домой из расположения казачьего штаба, она в последний раз говорила с мужем и после этого уже его не видела.
Как только исчезновение стало очевидным, сотрудники полиции принялись искать пропавшего 41-летнего мужчину и спустя неделю обнаружили расчленённый труп, спрятанный на территории одного из учебных заведений города. Убийца разложил фрагменты тела по полиэтиленовым пакетам и оставил их в контейнерах для мусора. Полиция разрабатывает несколько версий. По одной из них, предполагаемым обвиняемым в совершении преступления может являться охранник казачьего штаба. Именно он в вечер исчезновения начальника находился с ним в одном помещении. Кроме того, в настоящий момент место пребывания данного человека неизвестно, что также может косвенно свидетельствовать о его причастности к совершенному преступлению.
Автор: Валерий Селезнев