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exclusive / Технологии

В России побит исторический рекорд по продаже смартфонов
В России установлен новый рекорд по продаже смартфонов. Специалисты связывают скачок реализации гаджетов с тем, что у граждан появилась возможность брать девайсы в кредит или же рассрочку.

В России побит исторический рекорд по продаже смартфонов


В прошедшем году россияне приобрели около 28,6 миллионов смартфонов, этот показатель превышает предыдущий на 5%. Результат побил исторический рекорд по продажам, который был установлен в 2014 году. Тогда торговые точки по всей территории России реализовали 27,6 миллиона мобильных устройств.

Сейчас существует очень много программ лояльности, действующих на покупку смартфонов. Так, можно обменять старый гаджет на новый, взять кредит или же вернуть средства, используя кешбэк. Эксперты связывают тенденцию с тем, что именно в 2017 году наступил срок замены смартфонов, купленных в 2014 году.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:31
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