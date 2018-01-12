Ученые: Стресс порождает десятки заболеваний из-за влияния на иммуные клетки
Ученые из Мичигана выяснили, как стресс влияет на организм, а именно - порождая множество болезней. Оказывается, реакция влияет на иммунные клетки, которые, в свою очередь, выделяют вредные химические вещества. Результатами опытов эксперты поделились с журналом «Лейкоцитарная биология».
Исследования проводились на мышах. Оказалось, что грызуны с нормальными рецепторами CRF1 во время стресса сильно заболевали разными недугами по причине увеличения количества гистамина в мастоцитах. Тем не менее у мышей, у которых отсутствовали CRF1, демонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и болели они меньше.
Ученые проводят дальнейшие опыты на грызунах. Они считают, что в будущем результаты могут позитивно повлиять на открытие новых методик лечения стресса и появляющихся после него болезней.
Исследования проводились на мышах. Оказалось, что грызуны с нормальными рецепторами CRF1 во время стресса сильно заболевали разными недугами по причине увеличения количества гистамина в мастоцитах. Тем не менее у мышей, у которых отсутствовали CRF1, демонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и болели они меньше.
Ученые проводят дальнейшие опыты на грызунах. Они считают, что в будущем результаты могут позитивно повлиять на открытие новых методик лечения стресса и появляющихся после него болезней.
Автор: Вера Антонова