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Ученые: Стресс порождает десятки заболеваний из-за влияния на иммуные клетки
Ученые из Мичигана выяснили, как стресс влияет на организм, а именно - порождая множество болезней. Оказывается, реакция влияет на иммунные клетки, которые, в свою очередь, выделяют вредные химические вещества. Результатами опытов эксперты поделились с журналом «Лейкоцитарная биология».

Ученые: Стресс порождает десятки заболеваний из-за влияния на иммуные клетки

Исследования проводились на мышах. Оказалось, что грызуны с нормальными рецепторами CRF1 во время стресса сильно заболевали разными недугами по причине увеличения количества гистамина в мастоцитах. Тем не менее у мышей, у которых отсутствовали CRF1, демонстрировали низкий уровень гистамина в ответ на стресс, и болели они меньше.

Ученые проводят дальнейшие опыты на грызунах. Они считают, что в будущем результаты могут позитивно повлиять на открытие новых методик лечения стресса и появляющихся после него болезней.
Автор: Вера Антонова
Сегодня, 10:37
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