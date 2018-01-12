Компания-разработчик секс-роботов анонсировала выпуск трансгендера
Компания-разработчик секс-роботов Realbotix заявила о намерении выпустить трансгендера для постельных утех. Ожидается, что новый продукт появится на рынке уже в этом году. Такой информацией делится зарубежное издание The Sun.
В минувшем году производитель выпустил женскую модель, которая получила модель Harmony. Позже руководство компании сообщило, что нужно сосредоточить свои усилия на роботе, способном имитировать мужчину. Отмечается, что за счет внедрения искусственного интеллекта устройства получают свои «личности» и могут даже поговорить со своими обладателями.
Выпуск трансгендера станет крупным проектом для компании Realbotix. Такая продукция уже присутствует на рынке, но её нельзя назвать полноценной, поскольку роботы не имеют искусственного интеллекта. Сейчас перед специалистами стоит задача по совмещению программного обеспечения и новой формы.
В ноябре прошлого года социологическое исследование, проведенное в Канаде, показало рост числа тех, кто предпочитает заниматься любовью с роботами. В связи с этим можно говорить о появлении новой сексуальной ориентации.
В минувшем году производитель выпустил женскую модель, которая получила модель Harmony. Позже руководство компании сообщило, что нужно сосредоточить свои усилия на роботе, способном имитировать мужчину. Отмечается, что за счет внедрения искусственного интеллекта устройства получают свои «личности» и могут даже поговорить со своими обладателями.
Выпуск трансгендера станет крупным проектом для компании Realbotix. Такая продукция уже присутствует на рынке, но её нельзя назвать полноценной, поскольку роботы не имеют искусственного интеллекта. Сейчас перед специалистами стоит задача по совмещению программного обеспечения и новой формы.
В ноябре прошлого года социологическое исследование, проведенное в Канаде, показало рост числа тех, кто предпочитает заниматься любовью с роботами. В связи с этим можно говорить о появлении новой сексуальной ориентации.
Автор: Валерия Орлова