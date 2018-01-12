Два китайских навигационных спутника выведены на орбиту
Китай вывел на орбиту Земли два спутника в начале 2018 года. Запуск новейших навигационных спутников является приоритетным для китайской программы освоения космического пространства.
В 2018 году Китай планирует провести запуск более 40 космических систем. Китайская аэрокосмическая научная корпорация CASC является главным разработчиком спутников BeiDou, также компания готовится осуществить полеты на обратную сторону Луны и установить ретрансляцию с Землей. Ученые из Швеции, Германии, Нидерланд и Саудовской Аравии примут участие в работе.
В начале года уже два спутника были выведены на орбиту. Ранним утром 12 января «близнецы» BeiDou были запущены с помощью ракетоносителя "Чанчжэн-3Б".
Разработка спутника BeiDou началась еще в 2000 году, Китай планирует создать собственную глобальную навигационную систему. Ученые будут готовы осуществить задуманное к 2020 году.
В 2018 году Китай планирует провести запуск более 40 космических систем. Китайская аэрокосмическая научная корпорация CASC является главным разработчиком спутников BeiDou, также компания готовится осуществить полеты на обратную сторону Луны и установить ретрансляцию с Землей. Ученые из Швеции, Германии, Нидерланд и Саудовской Аравии примут участие в работе.
В начале года уже два спутника были выведены на орбиту. Ранним утром 12 января «близнецы» BeiDou были запущены с помощью ракетоносителя "Чанчжэн-3Б".
Разработка спутника BeiDou началась еще в 2000 году, Китай планирует создать собственную глобальную навигационную систему. Ученые будут готовы осуществить задуманное к 2020 году.
Автор: Бойцова Мария