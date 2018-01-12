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exclusive / Шоу-бизнес / dzen

Хромина и Андреева устроили драку на шоу "Доме-2"
Участница телевизионного шоу «Дом-2» Елена Хромина подралась с коллегой по проекту – Дарьей Андреевой. Елена заявила, что она просто поддалась на провокацию.

Хромина и Андреева устроили драку на шоу "Доме-2"


Елена Хромина уже долгое время пребывает на проекте без второй половины. Многим участникам не нравится это, и они всячески пытаются отправить её домой. Вокруг этой ситуации часто возникают конфликты, этот не стал исключением. Хромина оскорбила Андрееву, назвав "малолеткой". Сначала девушки пытались уладить ситуацию разговором, но все перешло в драку, в которой принимали участие и другие "домочадцы". На странице в соцсетях Елена заверила, что зачинщиком потасовки была не она.

Также Хромину поддержала Елизавета Триандафилиди, которая во время драки едва не осталась без ресниц. Зрители телестройки недовольны, что продюсеры не пресекают такие явления.
Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 10:41
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