В Сети появилось приложение LegalFling, позволяющее узаконить секс
В Сети появилось новое приложение, которое позволит людям узаконить секс. Об этом пишут западные влиятельные СМИ. Называется сервис LegalFling.
LegalFling предлагает пользователям перед сексом отправить партнеру запрос, что контакт происходит по обоюдному согласию. Кроме того, приложение помогает оформить соглашение на секс официально, а в случае обвинения от одной из сторон о домогательстве, его можно будет использовать в суде как доказательство невиновности.
Кнопка «согласиться» в LegalFling юридически обязывает пользователя следовать указанным в описании правилам. Среди них числится согласие на съемку, использование контрацептива, употребление во время акта нецензурной брани, отсутствие заболеваний, согласие на использование приемов БДСМ и так далее.
Сервис LegalFling основан на блокчейне, поэтому все действия одноразовы и не могут быть исправлены, отмечают создатели.
LegalFling предлагает пользователям перед сексом отправить партнеру запрос, что контакт происходит по обоюдному согласию. Кроме того, приложение помогает оформить соглашение на секс официально, а в случае обвинения от одной из сторон о домогательстве, его можно будет использовать в суде как доказательство невиновности.
Кнопка «согласиться» в LegalFling юридически обязывает пользователя следовать указанным в описании правилам. Среди них числится согласие на съемку, использование контрацептива, употребление во время акта нецензурной брани, отсутствие заболеваний, согласие на использование приемов БДСМ и так далее.
Сервис LegalFling основан на блокчейне, поэтому все действия одноразовы и не могут быть исправлены, отмечают создатели.
Автор: Вера Антонова