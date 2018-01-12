На улице в Балашихе обнаружили взрывное устройство
В Балашихе на Владимирской улице было обнаружено взрывное устройство. Оно находилось в одном из пакетов, а в другом лежали поражающие элементы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Продавцы заметили подозрительные пакеты возле магазина «Дачник». После этого они сразу сообщили в полицию о возможной взрывчатке. Имеется информация что СВУ представляло собой пакет, внутри которого заложены два контейнера, из которых торчали провода. В одном из них находилось взрывчатое вещество, а в соседнем – болты и шарики.
Общей вес взрывчатки составлял около пяти килограммов. Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Продавцы заметили подозрительные пакеты возле магазина «Дачник». После этого они сразу сообщили в полицию о возможной взрывчатке. Имеется информация что СВУ представляло собой пакет, внутри которого заложены два контейнера, из которых торчали провода. В одном из них находилось взрывчатое вещество, а в соседнем – болты и шарики.
Общей вес взрывчатки составлял около пяти килограммов. Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Автор: Валерия Орлова