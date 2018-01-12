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exclusive / Экономика

В России впервые частное лицо приобрело электростанцию для майнинга криптовалюты
Стало известно, что в России частное лицо впервые приобрело электростанцию. Как заявил покупатель, данный энергетический проект он в будущем намерен использовать для майнинга криптовалюты.

В России впервые частное лицо приобрело электростанцию для майнинга криптовалюты


Как сообщается, новым владельцем ТЭС в Пермском крае и Удмуртии, ранее принадлежащих компании "Т Плюс", стал российский частный предприниматель. Бизнесмен рассказал о намерении на первом этапе использовать как минимум одно из предприятий для создания дата-центра. Организация серверного хостинга поможет в будущем подойти к другой важной цели - созданию фермы для майнинга криптовалюты.

В настоящий момент новый владелец рассматривает подобный сценарий развития бизнеса как основной. Учитывая закон Яровой, предписывающий создавать хранилища данных на территории России, предприниматель старается уже сейчас заложить необходимый фундамент для добычи виртуальной валюты. Как только все законодательные проблемы окажутся позади, и появится юридическая возможность заниматься подобной деятельностью, бизнесмен намерен начать использовать мощности ТЕС для майнинга одной их криптовалют. Тем не менее, эксперты предполагают возникновение некоторых трудностей из-за изношенности электростанций. Вероятно, новому хозяину придётся сначала провести модернизацию энергетических объектов для повышения их производительности и увеличения КПД.

Ранее сообщалось, что Уоррен Баффет предсказал "плохой конец" рынку виртуальных валют.
Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 10:49
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