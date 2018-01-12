В Воронежской области ребенок спрыгнул с кровати и погиб на глазах у брата
В Воронежской области 10-летний ребенок погиб во время игры с братом, спрыгнув вниз с двухъярусной кровати. По сообщению местных СМИ, трагедия произошла 31 декабря за несколько часов до боя курантов.
Дети играли в своей комнате, когда один из мальчиков решил спрыгнуть с кровати. После того как он случайно зацепился за быльце одеждой, у него произошла асфиксия. За всем происходящим наблюдал брат мальчика, осознав серьёзность ситуации, тот рассказал обо всем родителям, но взрослые подоспели тогда, когда один из сыновей был мертв.
По данным «Вести-Воронеж», в семье воспитываются 11 детей, ранее одна девочка умерла от истощения. В 2011 году скончался еще один ребенок.
Дети играли в своей комнате, когда один из мальчиков решил спрыгнуть с кровати. После того как он случайно зацепился за быльце одеждой, у него произошла асфиксия. За всем происходящим наблюдал брат мальчика, осознав серьёзность ситуации, тот рассказал обо всем родителям, но взрослые подоспели тогда, когда один из сыновей был мертв.
По данным «Вести-Воронеж», в семье воспитываются 11 детей, ранее одна девочка умерла от истощения. В 2011 году скончался еще один ребенок.
Автор: Валерия Орлова