На CES представлен первый смартфон Vivo со сканером отпечатков под дисплеем
Компания Vivo представила уникальный в своем роде смартфон, в дисплее которого встроен сканер отпечатка пальца. Презентация состоялась на выставке CES 2018.
Новый гаджет уже был опробован специалистами. В устройстве установлен недавно созданный китайцами датчик Synaptics. Он способен сканировать отпечаток пальца через дисплей, но только OLED, так как ЖК в этом случае не подходит.
Судя по всему, Synaptics уже использовался во время сотрудничества бренда с Samsung в ходе создания Galaxy S8 в 2017 году, но в итоге эта возможность так и не была внедрена.
Уникальный смартфон Vivo обладает 6-дюймовым дисплеем, на которым светом подчеркивается область с датчиком. В остальном система аутентификации пользователя происходит привычно, как у всех, когда сканер находится на кнопке Home или задней панели.
Новый гаджет уже был опробован специалистами. В устройстве установлен недавно созданный китайцами датчик Synaptics. Он способен сканировать отпечаток пальца через дисплей, но только OLED, так как ЖК в этом случае не подходит.
Судя по всему, Synaptics уже использовался во время сотрудничества бренда с Samsung в ходе создания Galaxy S8 в 2017 году, но в итоге эта возможность так и не была внедрена.
Уникальный смартфон Vivo обладает 6-дюймовым дисплеем, на которым светом подчеркивается область с датчиком. В остальном система аутентификации пользователя происходит привычно, как у всех, когда сканер находится на кнопке Home или задней панели.
Автор: Вера Антонова