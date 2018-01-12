Ученые создали избавляющие от боли в ногах сланцы
Медики из американской клиники Warner Orthopedics & Wellness создали сланцы, способные избавить человека от боли в ногах. Об этом сообщают иностранные издания.
Стоимость лечебной обуви составляет 99 долларов. По словам создателей, такие сланцы помогут решить проблему подошвенного фасциита, который сопровождается болевыми ощущениями в области пятки. Уникальные сланцы способны поддерживать стопу, уменьшать нагрузку на коленные составы, поясничный отдел и лодыжку. Разработка, получившая название The Healing Sole, поможет уменьшить давление на болезненную часть пятки.
Недавно дизайнеры создали еще одни уникальные шлепки, покрытые мехом пони. Новинка разработана вместе с маркой Birkenstock. В капсульной коллекции будет присутствовать обувь, сделанная из фетра и зерненной кожи.
Стоимость лечебной обуви составляет 99 долларов. По словам создателей, такие сланцы помогут решить проблему подошвенного фасциита, который сопровождается болевыми ощущениями в области пятки. Уникальные сланцы способны поддерживать стопу, уменьшать нагрузку на коленные составы, поясничный отдел и лодыжку. Разработка, получившая название The Healing Sole, поможет уменьшить давление на болезненную часть пятки.
Недавно дизайнеры создали еще одни уникальные шлепки, покрытые мехом пони. Новинка разработана вместе с маркой Birkenstock. В капсульной коллекции будет присутствовать обувь, сделанная из фетра и зерненной кожи.
Автор: Валерия Орлова