Выпущено обновление Google PageSpeed Insights
Корпорация Google выпустила обновление для Page Speed Insights. Теперь пользователям инструмента будут предоставляться данные, собранные в Chrome Experience Report.
Обновленный сервис отныне в процентах показывает, насколько быстро запускается сайт, который поддается анализу, а также выясняет точное количество оптимизации ресурса под Google. Для каждого из показателей есть три категории. Что касается скорости, то это Fast, Average и Slow, а качества оптимизации – Good, Average и Low, где последний – это слабо оптимизированный.
Обновленный сервис отныне в процентах показывает, насколько быстро запускается сайт, который поддается анализу, а также выясняет точное количество оптимизации ресурса под Google. Для каждого из показателей есть три категории. Что касается скорости, то это Fast, Average и Slow, а качества оптимизации – Good, Average и Low, где последний – это слабо оптимизированный.
Автор: Вера Антонова